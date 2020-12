Natale, spostamenti liberi tra i Comuni? Ora Conte scarica sul Parlamento

11 dicembre 2020 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte va avanti a colpi di Dpcm sulla gestione del Covid. Ma sulle norme che equiparano le metropoli ai piccoli comuni nel divieto di spostamenti per i giorni Natale, Santo Stefano e Capodanno il premier scarica sulle Camere. "Se il Parlamento assumendosene tutta la responsabilità vuole introdurre qualche modifica per i comuni più piccoli, lo farà", ha detto il premier durante la conferenza stampa da Bruxelles.

Il Piano di contenimento del Covid "lo abbiamo fatto pensando che nella situazione in cui siamo e nella prospettiva che possa arrivare terza ondata, e dunque non possiamo consentire occasioni di convivialità", ha detto Conte.

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta al programma ’Che giorno è’ su Rai Radio1 , è per la linea dure. "Non so se l’intenzione è quella di rimettere mano al decreto, spero di no, spero che ci si limiti ad un intervento con le cosiddette ’Faq’, ovvero quelle indicazioni operative che servono anche a declinare i decreti, che potrebbero riguardare per esempio alcune situazioni di fragilità, i genitori anziani soli, le persone disabili. E una situazione molto complessa - ammette Zampa - per cui credo siano più agevoli le Faq che la rigidità di un decreto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.