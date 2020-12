Dpcm Natale, Giorgia Meloni stronca Conte: "La mozione del centrodestra sugli spostamenti mai calendarizzata"

10 dicembre 2020 a

Spostamenti no, sì, forse. Il Dpcm di Natale così com'è stato comunicato agli italiani sarà modificato. Il premier Giuseppe Conte - secondo le ultime indiscrezioni trapelate - sembra voler rivedere il punto sugli spostamenti, in particolare la possibilità di concedere ai cittadini il diritto di muoversi almeno per Natale e Capodanno.

"Conte fa filtrare la notizia di aver aperto una riflessione sul divieto di spostamenti tra Comuni a Natale dopo che la maggioranza non ha voluto calendarizzare la mozione del centrodestra che proponeva di rivedere questa norma assurda" cinguetta su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che poi aggiunge: "Siamo felici lo stesso: basta si faccia". Insomma, dopo le restrizioni il governo è pronto a rivedere le regole sugli spostamenti tra comuni durante le festività natalizie e, adesso più che mai, il dubbio che si voglia insabbiare la proposta di Fratelli d'Italia sorge spontaneo.

Conte fa filtrare la notizia di aver "aperto una riflessione" sul divieto di #spostamenti tra Comuni a #Natale dopo che la maggioranza non ha voluto calendarizzare la mozione del centrodestra che proponeva di rivedere questa norma assurda. Siamo felici lo stesso: basta si faccia — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) December 10, 2020

