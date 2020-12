Il grillino Sibilia sul Mes: siamo compatti. E lo ricoprono di contumelie

09 dicembre 2020 a

A Carlo Sibilia conviene starsene rintanato nel suo ufficio al Viminale. Se deve mettere il naso fuori per farsi intervistare sul Mes per dire che i Cinque stelle sono compatti e non fanno questione di insulti, si fa riempire di contumelie.

La sua pagina Facebook è eloquente e piena di epiteti anche irriferibili.

Ma è il destino che capita a chi tradisce il suo popolo, che era stato abituato a predicare la rivoluzione: ora invece ci si inchina alla nomenklatura e la gente insorge.

Meglio tacere, onorevole

Il MoVimento discute sul merito, gli altri fanno solo capricci per le poltrone. Abbiamo trovato una sintesi con l’obiettivo di rafforzare il governo in Europa. Qui la mia intervista sul messaggero Pubblicato da Carlo Sibilia su Mercoledì 9 dicembre 2020

