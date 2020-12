I grillini votano qualsiasi cosa. Gasparri asfalta il M5s

09 dicembre 2020 a

a

a

La risoluzione sul Mes passa anche al Senato. E Gasparri non perde l'occasione per attaccare il M5s e i grillini.

È andata come avevo detto 156 voti per il governo, meno della maggioranza assoluta ma quanto basta, grillini abbarbicati alla poltrona votano qualsiasi cosa per non perdere prebende #patetici pic.twitter.com/RnXX0Tug5T — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) December 9, 2020

«È andata come avevo detto 156 voti per il governo, meno della maggioranza assoluta ma quanto basta, grillini abbarbicati alla poltrona votano qualsiasi cosa per non perdere prebende #patetici». Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.