Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Dopo la precoce scomparsa della app Immuni, fallimento troppo presto dimenticato, naufraga anche la app IO per il cashback. In giornata dedicherò l'app Incapaci a un governo indecoroso, affinché ognuno giudichi questi sprovveduti". Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.