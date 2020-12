Il piano Arcuri per i vaccinati: avanti le curvy!

07 dicembre 2020 a

a

a

Epic fail del solito commissario straordinario all'emergenza sanitaria Domenico Arcuri. Nel suo piano organizzativo sulle vaccinazioni scrive che oltre alle persone anziane a seconda delle fasce di età avranno la precedenza anche quelle che hanno almeno "una comorbidità cronica".

Morbidità dunque: passeranno finalmente avanti per essere protette le modelle curvy e i ciccioni maschi, a patto di essere burrosi? Non si facciano illusioni. Arcuri che fa cento cose in una le fa ovviamente male, e qui ha dato alle stampe uno svarione: si tratta di "comorbilità", non di "comorbidità". Si riferisce a persone che hanno già una malattia cronica... Arcuri, Arcuri!!!!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.