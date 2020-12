Le 4 fasi della campagna vaccinale: prima personale sanitario, poi over80. Fase 2: over60 e insegnanti

07 dicembre 2020 a

a

a

Il vaccino anti Covid sarà somministrato in via prioritaria al personale sanitario, poi nelle rsa e agli anziani di età superiore agli 80 anni. È quanto si legge nella bozza del piano strategico sulla campagna vaccinale. Dopo si passerà a una seconda fase della campagna vaccinale, concentrata su over 60, persone immunodepresse o che presentino comorbidità, e insegnati e personale scolastico. La fase 3 della campagna vaccinale darà priorità ai lavoratori dei servizi essenziali, alle carceri e ai luoghi di comunità. Seguirà la fase4, nella quale avrà accesso al vaccino il resto della popolazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.