Luigi Marattin, il renziano invoca la censura social per chi critica il Mes

L’ultima del renziano innamorato del Mes: vorrebbe la censura di tv e social dei suoi alleati di governo M5s e dell’opposizione quando parlano dell’argomento. Di chi parliamo? Ma di Luigi Marattin di Italia Viva, economista e presidente della Commissione Finanze della Camera.

Lui avrebbe la possibilitá di spegnere la voce dei suoi alleati con un voto... ma ha paura e non la usa, e vorrebbe che i social risolvessero i suoi problemi... Tutto messo nero su bianco in un tweet: "Quando Trump disse che le elezioni erano truccate, la tv Usa gli tolse l’audio e i social scrissero 'informazione falsa'. In Italia invece si permette a 'leader' politici di affermare indisturbati che l’accesso al Mes sanitario ha come condizione il taglio di pensioni e stipendi", ha scritto il renziano.

Quando Trump disse che le elezioni erano truccate, la tv Usa gli tolse l’audio e i social scrissero “informazione falsa”. In Italia invece si permette a “leader” politici di affermare indisturbati che l’accesso al Mes sanitario ha come condizione il taglio di pensioni e stipendi. — Luigi Marattin (@marattin) December 5, 2020

