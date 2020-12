Le maiuscole dell'onorevole Migliore. La sparata su Twitter del renziano

06 dicembre 2020 a

Quando si sta al governo o in maggioranza senza contare nulla si usano le maiuscole. Per fare la faccia feroce. Per avvisare gli alleati. Non certo per eccitare una tifoseria stufa di ultimatum.

Per rendere ancora di più l’idea, in genere la sbrasata avviene su twitter, ovvero nel luogo della frase gridata. E magari con una mascherina sull’account in modo da non farsi riconoscere.

Invece Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e campione di ammuina, non si nasconde proprio pur correndo il rischio di precipitare nel ridicolo.

E lancia il suo anatema: “Il ritardo delle burocrazie ministeriali sulle infrastrutture, in un momento del genere poi, è INACCETTABILE”, ulula in perfetto maiuscolo. E tutti a chiedersi con chi ce l’ha, se qualcuno gli ha sabotato un viottolo dalle sue parti. E che cavolo.

Il ritardo delle burocrazie ministeriali sulle infrastrutture, in un momento del genere poi, è INACCETTABILE. @ItaliaViva ha presentato da più di un anno un Piano da 120 miliardi per sbloccare SUBITO i cantieri. Su questo rilanciamo e ci aspettiamo rilanci il Governo #ItaliaShock — Gennaro Migliore (@gennaromigliore) December 6, 2020

Ma non finisce qui. La brontolata coinvolge il partito di Renzi: “Italia Viva ha presentato da più di un anno un Piano da 120 miliardi per sbloccare SUBITO i cantieri”, ed ecco sparata l’altra maiuscola. Mica scherziamo, signora mia.

“Su questo rilanciamo – conclude estraendo la scimitarra - e ci aspettiamo rilanci il Governo #ItaliaShock”.

E che gli vuoi dire a uno così. Basterebbe una manina alzata assieme a quelle dei suoi colleghi per mandare giù il governo del ritardo INACCETTABILE e che non fa SUBITO le cose. Ma figurarsi….

