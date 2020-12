Siamo al terrore. Il Natale di Miozzo (Cts): denunce penali e niente abbracci

06 dicembre 2020 a

i 300 euro di multa non bastano, per chi viola le regole anti-Covid serve la denuncia penale. E stia in campana chi torna a casa da lontano: non deve passare il messaggio che si possono dare baci e abbracci come prima”. In sintesi: siamo al terrore. L'ennesima dimostrazione arriva dalle parole di Agostino Miozzo, medico e coordinatore del Cts, il comitato tecnico scientifico che supporta il governo di Giuseppe Conte nella gestione della pandemia.

Le regole e le raccomandazioni contenute nei Dpcm del governo vengono rispettate dalla "gran parte della popolazione italiana", ma "ci sono i soliti furbetti che alterano l’equilibrio tra ordine e raccomandazione, sono quelli che navigano negli spazi lasciati dalle migliori intenzioni del governo. Per questo a preoccupare è il meccanismo emulativo. Servono controlli rigidi e segnali importanti”, dice Miozzo al Messaggero. A cosa si riferisce l'ex braccio di ferro di Guido Bertolaso alla Protezione civile? A denunce penali: “Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna portarlo di fronte ad un giudice penale, così non c’è il rischio si prendano sotto gamba le misure. Non può passare il messaggio che si tratta di una sorta multa per divieto di sosta, va a finire che qualcuno che dica 'chi se ne frega' lo trovi sempre”.

Nei giorni immediatamente precedenti alla data clou, quella del 21 dicembre in cui scattano le regole ad hoc per il Natale, si rischia la grande fuga al sud. "Certo, sono le regioni dell emigrazione per il lavoro. di gente che e costretta a vivere lontano da genitori e parenti perché non ha alternative e quindi, se vede che qualcuno non tiene conto delle restrizioni pronto a fare lo stesso In questo senso controlli e raccomandazioni alla prudenza sono fondamentali. Non deve passare il messaggio che si torna a casa e ci sono baci e abbracci come in passato", dice Miozzo.

