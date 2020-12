Zingaretti risponde a chi dice lui. Ecco perché scappa dalle domande

05 dicembre 2020 a

Nicola Zingaretti si fa intervistare solo da chi dice lui. Perché non vuole trovarsi di fronte a domande scomode. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, lo attacca sul sito 7Colli. «Certo che Zingaretti non può rispondere alle domande e nemmeno vale più la pena di ricordare la figuraccia delle mascherine - scrive Storace - Ma i quasi sessantamila morti di Covid in Italia non li ha provocati la destra. Ecco, almeno questo avrebbe il dovere di dirlo, Nicola Zingaretti. Invece campano solo di propaganda, a sinistra, e si permettono di parlare di rimpasti, di patrimoniali, di immigrati con cui fare invadere l’Italia. Arriverà prima o poi il giorno della vergogna».

Chi può dimenticare, infatti, quando lo stesso Zingaretti attaccava Salvini e Meloni per come sarebbe andato il Covid col centrodestra al governo? Nel mese di agosto Zingaretti disse: “Se al governo ci fossero stati Salvini e Meloni avremmo le fosse comuni nelle spiagge - ricorda Storace - Roba da vergognarsi. Soprattutto da parte di chi sul coronavirus aveva inanellato una serie di gaffe scolpite sui social fino al giorno in cui si era beccato proprio lui il coronavirus. Tutto cominciò ai Navigli, potremmo ricordargli. E poi la semplice influenza. Poi la campagna di Nardella “abbraccia un cinese”. E l’Italia modello nel mondo». E' arrivato il tempo di chiedere scusa.

