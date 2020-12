Governo in crisi, viene giù tutto. Anche Gianni Riotta scarica Giuseppe Conte

05 dicembre 2020 a

Anche Gianni Riotta scarica Giuseppe Conte. Lo fa su Twitter, scrivendo testualmente: “Il premier Conte scopre che le chiacchiere ben ordinate non gli bastano più ad arginare la crisi politica, economica e sociale che sovrasta il Paese”. E’ un altro segnale della caduta di credibilità del presidente del Consiglio se anche l‘ex direttore del Tg1 gli dà del chiacchierone. Le risposte a Riotta sono assolutamente civili e una colpisce in particolare: “C’è un motivo razionale per fidarsi di chi, a gennaio, diceva che eravamo all’avanguardia nella prevenzione? Per quale arcano costoro dovrebbero essere in grado di gestire qualcosa che non comprendevano minimamente?”.

Il premier Conte scopre che le chiacchiere ben ordinate non gli bastano più ad arginare la crisi politica, economica e sociale che sovrasta il paese. — Gianni Riotta (@riotta) December 5, 2020

