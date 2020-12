Piazza Pulita, anche Roberto Saviano dà addosso al premier Conte: "Governo terrificante"

03 dicembre 2020 a

a

a

“Conte pagherà la sua mala gestione della pandemia. Questo Governo sarà marchiato a fuoco per sempre. Non ora, non in questo momento. Ma tra sei mesi. È stata una gestione terrificante. Abbiamo perso tempo necessario". Il giudizio, durissimo, è di Roberto Saviano, che ha picchiato come un fabbro sul presidente del Consiglio a Piazza Pulita. Ovviamente le frasi dello scrittore, inaspettate, hanno scatenato reazioni fortissime sui social tra sostenitori (pochi) e detrattori (tanti) del premier.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.