Piano anti-pandemia vecchio. Anche Sileri chiede di fare chiarezza

«Si dice che l’Italia non fosse pronta, ma abbiamo visto che non era pronto nessuno quando è arrivato questo virus. Il fatto che il piano pandemico» del nostro Paese «fosse troppo vecchio è vero, credo che qualche spiegazione da questo punto di vista dovrebbe essere data. Credo che si debba semplicemente rilasciare un’intervista per spiegare quello che è accaduto, quello che è stato fatto, quelle che sono le lacune, non credo che ci siano segreti». Questa la posizione del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, sul caso svelato dalla trasmissione di Rai3 "Report", di un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’Italia che sarebbe stato bloccato internamente.

Riguardo all’Oms «qualche problemino c’è stato» a livello «di comunicazione, di direttive - ha sottolineato Sileri a "L’Italia s’è desta" su Radio Cusano Campus - Però tutto deve essere proporzionato al fatto che ci trovavamo di fronte a un evento mai accaduto. È chiaro che qualche dubbio, qualche perplessità, c’è. Il mio consiglio è di spiegare ciò che è accaduto con trasparenza, perché a livello comunicativo sicuramente qualcosa poteva essere fatto meglio».

