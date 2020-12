Giuseppe Conte, diluvio di insulti sui social. Matteo Salvini smaschera il premier: "Gli italiani hanno capito che è un Pinocchio"

03 dicembre 2020 a

“Parla Conte, il 90% dei commenti sulla sua pagina sono critiche e insulti" rivela il leader della Lega Matteo Salvini poco dopo la conferenza del premier per annunciare le nuove misure di Natale anti-Covid.

Conte arriva nelle case degli italiani all'ora di cena per spiegare le ragioni della scelta del Governo sul mantenimento del coprifuoco in tutte le regioni, le ulteriori restrizioni che costringeranno gli italiani a passare tra le mura domestiche e con i familiari strettissimi le feste di Natale, quelle che forse nel nostro paese cattolici e non sentono di più. Ma, assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti alle telecamere, tutto questo risponde, ancora una volta al tentativo, alla necessità di "evitare un lockdown generalizzato", riportare in poche settimane "tutte le regioni al colore giallo". Fare prevalere insomma le ragioni della tutela della salute dall'emergenza Covid-19 su ogni altra, dai rilievi mossi dalla Regioni alle proteste della categorie economiche. Ai rischi che il paese, per difendersi dalla pandemia, rischi una crisi economica ancora più grave.

Ma evidentemente il presidente del Consiglio non convince gli italiani: sulla pagina Facebook del premier viene giù una valanga di insulti. "Gli Italiani hanno capito che si tratta di un Pinocchio” affonda il leader della Lega: "Il 90% dei commenti sulla sua pagina sono critiche e insulti".

