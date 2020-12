Il centrodestra contro i decreti sicurezza di Conte. Giorgia Meloni, Salvini e Tajani: "Dimissioni"

03 dicembre 2020 a

"Se Conte vuole fare il Presidente del Consiglio degli immigrati, si dimetta perché il suo stipendio lo stanno pagando gli italiani.” Giorgia Meloni in piazza contro il premier protesta insieme con tutto il centrodestra, con Matteo Salvini, Guido Bertolaso e Antonio Tajani. La manifestazione è quella contro la nuova legge del governo Conte sull’immigrazione. In piazza anche il leader della Lega: "Il centrodestra compatto la settimana scorsa ha costretto il governo a dare 8 miliardi a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti e oggi è in Parlamento perché incredibilmente, in un giorno in cui ci sono quasi mille morti di Covid, la maggioranza parla di immigrazione per cancellare i decreti Salvini e riaprire i porti ai clandestini e agli scafisti e i portafogli degli italiani. Ritirino questi decreti a favore dei clandestini, parliamo di salute e lavoro".

