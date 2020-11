30 novembre 2020 a

«La riforma del Mes, così com’è scritta, porta conseguenze negative per l’Italia, che di base non rispetta nessuno dei parametri di riferimento. Siccome nella riforma si evoca la ristrutturazione del debito, questo può condurre a dei contraccolpi amari e dolorosi per il nostro Paese sui mercati». Lo ha detto a Omnibus la deputata di Fratelli d’Italia Ylenia Lucaselli.

