Eurogruppo, c'è l'accordo sulla riforma del Mes. Cosa cambia

30 novembre 2020 a

a

a

Un Mes diverso e rinnovato, che possa diventare l’ultima rete di sicurezza se dovessero collassare gli istituti di credito. L’Eurogruppo ne ha discusso a lungo, per oltre tre ore, con l’annuncio dell’Italia che ha aperto la strada al passo avanti: non ci sono stati veti da parte di Roma, la riforma del Fondo Salva Stati può procedere con l’inserimento del famoso ’backstop’. La discussione del gruppo inizia alle 16.30 di lunedì e, come spiega il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, non tocca (almeno ufficialmente) il tema della linea di credito sanitaria, al centro del dibattito politico italiano. La riforma non ha nulla a che vedere, insomma, con i fantomatici 36 miliardi che si potrebbero prendere a prestito, ad un tasso ridotto rispetto al tradizionale finanziamento tramite titoli di Stato. Dal Movimento 5 Stelle, comunque, i maldipancia non mancano: basta nominare l’acronimo Mes per irritare gli animi. Ma lo stesso capo politico pentastellato, Vito Crimi, cerca di mettere le cose in chiaro: «La riforma del Mes e il suo utilizzo sono due elementi totalmente distinti. Una distinzione chiara e sostanziale - si legge in una sua nota - E, per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese non ha alcuna necessità di farvi ricorso».

Dal Pd, invece, si aprono le braccia: quei soldi farebbero comodo, ribadiscono i dem, spalleggiati da Iv e, all’opposizione, da Forza Italia. L’obiettivo dell’Eurogruppo, comunque, non era dibattere sulla linea di credito sanitaria, ma introdurre un nuovo tassello per l’Unione bancaria del Vecchio Continente, cioé il backstop (’l’ultima istanzà) del meccanismo di risoluzione delle banche: esaurite tutte le altre opzioni, la rete di sicurezza arriverà dal Fondo Salva Stati. «È una di quelle cose che rafforzerà l’euro», rassicura il presidente Paschal Donohoe. Ed effettivamente, vista l’inesorabile contrazione (c’è chi prevede un -8% del Pil nell’area euro) e la possibilità di una gran crescita di nuovi ’non-performing loans’ (Npl), avere una rete di sicurezza è quanto mai importante. Sulla revisione del Mes i ministri delle Finanze si erano già accordati nel 2018. E ora, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, arriva la luce verde. Il passo successivo arriverà a gennaio dell’anno prossimo, con la firma di un nuovo trattato che dovrà poi essere ratificato dai Parlamenti nazionali. E l’obiettivo finale che dovrebbe essere raggiunto ad inizio 2022. Ma nella riunione dei ministri, oltre al nodo sul Fondo Salva Stati, si affronta anche il dossier Grecia. In una nota diffusa nel primo pomeriggio, si lodano i passi avanti fatti da Atene, che viene invitata a «mantenere, e dove necessario rafforzare, gli sforzi di riforma per sostenere il rilancio economico, migliorando la resilienza e sostenendo l’impegno a migliorare la crescita potenziale sul lungo termine». Dall’European financial stability facility, in attesa di ulteriori sviluppo dalla Grecia, si dichiarano comunque intenzionati ad approvare trasferimenti per un valore totale di 767 milioni di euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.