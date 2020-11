Giuseppe Conte, la procura di Roma indaga sull'auto blu alla fidanzata Olivia Paladino

Andrea Ossino 29 novembre 2020 a

a

a

La Procura di Roma indaga sull’auto di servizio del Presidente del Consiglio, o meglio su come quell’automobile sarebbe stata utilizzata dalla sua fidanzata, Olivia Paladino.

La vicenda adesso all’attenzione del sostituto Procuratore Carlo Villani e dell’aggiunto Paolo Ielo nasce da una denuncia depositata dall’esponente e consigliera regionale di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. E presto il fascicolo potrebbe essere inviato al Tribunale dei ministri. Il reato ipotizzato è l'abuso d'ufficio.

La storia inizia lo scorso 26 ottobre, quando la Paladino si è rintanata in un supermercato per evitare le insistenti domande de Le Iene. Un servizio, quello realizzato da Filippo Roma, che non è mai andato in onda ma il cui contenuto sarebbe parzialmente trapelato tramite Dagospia. Il giornalista avrebbe voluto fare domande su presunti favoritismi di cui avrebbe goduto il padre della fidanzata di Conte, Cesare Paladino. Ma la donna riuscì a scappare e avrebbe poi chiesto aiuto agli uomini della scorta. L’obiettivo dell’indagine sarebbe dunque quello di appurare se le forze dell’ordine intervenute in difesa della Paladino fossero quelle in servizio a Palazzo Chigi.

