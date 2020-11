Berlusconi, retroscena sull'apertura di Forza Italia: il telefono del Cav non è mai stato così bollente

Arnaldo Magro 28 novembre 2020 a

a

a

In questa confusione politica vorremmo capirci, se non proprio tutto, perché forse manco i protagonisti ci stanno capendo granché, almeno qualcosa tanto per orientarci. Tutti felici e contenti perché anche le opposizioni hanno votato lo scostamento. Almeno alle apparenze, sono felici. Poi Goffredo Bettini ideologo di Zingaretti in tv dice chiaramente che bisogna aprire i confini della maggioranza. Che bisogna tirar dentro Forza Italia. Il leader di Forza Italia invece, dice chi gli sta molto vicino in queste ore, che è tirato per la giacca da tutte le parti e ad ogni ora. Lui, il Dottore, non è però così convinto che l’ingresso in questo esecutivo sia la scelta giusta. Salvini dice che alcuni esponenti trattano col governo. Ma chi sono questi esponenti? Non è dato sapersi. Poi che Brunetta non abbia simpatia per Salvini è cosa nota e datata, che Gelmini neppure e che Letta voglia tornare al governo si sa, ma davvero sedersi al tavolo con Di Maio e soci potrebbe essere più facile per Forza Italia? Per ora le mediazioni degli alleati sembrano funzionare. Pare invece che le telefonate serali tra il Cavaliere e gli alleati non siano mai state così frequenti.

