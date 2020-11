Quali regioni cambiano colore, l'annuncio di Conte: oggi novità importanti

27 novembre 2020 a

a

a

«Sono ore impegnative, eravamo a consulto con i nostri esperti, per valutare insieme la curva epidemiologica, l’evoluzione della situazione, e gli scenari prossimi futuri. Nel pomeriggio avremo delle novità». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a un evento promosso dal M5S. Tra le regioni dell'Italia divisa in zone gialle, arancioni e rosse che potrebbero cambiare colore in virtà dei nuovi dati del monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia dell'Istituto superiore di sanità ci sono Toscana e Friuli. In Veneto Luca Zaia riapre da sabato "le medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri".

Oggi si è svolta la riunione tra Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza. Presenti al vertice il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo le nuove misure anti-Covid da adottare con il nuovo dpcm dal 4 dicembre e in particolare quelle per il Natale.

Spostamenti vietati tra regioni e coprifuoco alle 22: il dpcm di Natale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.