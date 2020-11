Colpaccio Forza Italia tra i cattolici. Ecco chi passa con gli azzurri

La pasionaria del Movimento per la Vita a cui Berlusconi ha affidato il dipartimento per la Bioetica

27 novembre 2020 a

a

a

Forza Italia registra un'importante "acquisto" a Roma. A comunicarlo è lo stesso partito azzurro. “Il presidente Silvio Berlusconi - è scritto - ha affidato ad Olimpia Tarzia la guida del Dipartimento Bioetica e Diritti Umani di Forza Italia. Olimpia Tarzia è stata tra i fondatori del Movimento per la Vita ed è stata più volte eletta nel Consiglio Regionale del Lazio. Attiva protagonista di tante iniziative politiche del centrodestra in difesa della famiglia e della vita, è sempre stata una protagonista nel mondo dell'associazionismo cattolico. Con il suo contributo Forza Italia intende assumere iniziative nel campo della bioetica, valorizzando la tutela della dignità della persona, in tutte le fasi della vita, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Le scienze biomediche assumono una rilevanza crescente e il loro sviluppo deve essere coniugato con il rispetto di diritti e libertà fondamentali. All'amica Olimpia Tarzia gli auguri di buon lavoro nella certezza che la sua attività in un campo di grande rilievo, ed oggi al centro tante discussioni, contribuirà anche alla crescita della presenza e del consenso di Forza Italia in questi contesti”.

Il commissario del partito a Roma Maurizio Gasparri ha così commentato la notizia: "Sono lieto della nomina di Olimpia Tarzia, che in Forza Italia si occuperà di Bioetica. Aiuterà anche Forza Italia a Roma, dove coordinerà non solo le iniziative riguardanti l’incarico nazionale che le ha affidato il presidente Berlusconi, ma anche quelle relative alla Famiglia e ai rapporti con l’associazionismo cattolico”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.