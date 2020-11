La farsa continua, Miozzo non sarà il commissario alla sanità in Calabria

27 novembre 2020 a

Fuori un altro: neanche Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifo del governo per la gestione della pandemia, sarà il commissario straordinario per la sanità della Calabria. Il medico chirurgo, ex braccio destro di Guido Bertolaso nella Protezione civile, ha ricevuto un "no" dal governo sulle tre condizioni che aveva posto per risollevare i conti della regione, riporta Repubblica. Niente super-poteri a Miozzo, si cerca un altro nome dopo i no di Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio, i vari esclusi nel totonomi dell'ultima settimana e il ruolo del medico fondatore di Emergency Gino Strada.

Miozzo nei giorni scorsi aveva scherzato: "Mia miglie non ha problemi a trasferirsi a Catanzaro", citando la giustificazione addotta dall'0ex rettore della Sapienza Gaudio nel declinare l'offerta del premier Giuseppe Conte e del ministro Roberto Speranza. Ma non ci sarà bisogno di preparare gli scatoloni.

