Matteo Salvini, bomba in tv: cosa dice sul vaccino anti-Covid. E lancia l'allarme aghi e siringhe

26 novembre 2020

La domanda a Matteo Salvini è diretta: "Si vaccinerà per il Covid?". La risposta del leader della Lega oggi, giovedì 26 novembre, durante Omnibus su La7 è però articolata e sembra in linea con quanto affermato dal virologo Andrea Crisanti nei giorni scorsi. "Farò quello che mi consiglierà il medico", dice Salvini che spiega: "Il vaccino antinfluenzale lo lascio a chi ne ha davvero bisogno e non lo trova. Su quello per il Covid aspetto che arrivi testato e provato, non pubblicizzato dai giornali".

Le prime dosi sono attese all'inizio del 2021 e bisogna arrivarci preparati. "Mi hanno segnalato che in attesa che sul mercato internazionale già mancano aghi e siringhe. Per evitare tra qualche settimana di nominare Domenico Arcuri, al quale viene chiesto di tutto, di commissario straordinario per aghi e siringhe ricordo al governo di muoversi, altrimenti finisce come con le mascherine e il vaccino per l'influenza", è lattacco di Salvini al premier Giuseppe Conte e al suo esecutivo.

Vaccino che, secondo il leader della Lega, non può essere obbligatorio. "La libertà va sempre tutelata, anche di cura. Non ci sono italiani matti", ha detto Salvini.

Sul tavolo anche le misure allo studio per le feste e il Dpcm che dovrà essere emanato entro il 3 dicembre. "Sul Natale dico una cosa: non rubiamo il sogno ai bambini che lo attendono tutto l'anno - ha detto il leghista a Omnibus - nessuno pensa ai veglioni ma già dire a novembre di fare Natale via skype e i regali su Amazon è esagerato. Aspettiamo almeno i dati sanitari".

Nel corso dell'intervista Salvini risponde agli attacchi del direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio sulle dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra: "Cosa faceva Travaglio mentre io da ministro dell'Interno smantellavo la mafia e confiscavo le aziende dei mafiosi?", sbotta Salvini che sul nome del centrodestra per il Campidoglio insiste sull'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso: "Da romano acquisito, vivendo qui da molti anni, sarei tranquillo con un sindaco come Bertolaso".

