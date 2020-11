Caos Calabria, Matteo Salvini attacca: una follia Miozzo commissario

26 novembre 2020 a

Matteo Salvini salta dalla sedia a Omnibus al nome del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, come commissario straordinario pe ri conti della sanità in calabria. "Il governo si dia una mossa, siamo al quinto nome che ha detto no grazie. Come commissario prendessero un bravo medico, professore, scommettiamo sulla Calabria. Miozzo sarebbe una follia", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Omnibus su La7.

