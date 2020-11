Record mortalità, Nicola Porro show: ma quale modello Italia, a Natale a casa ci vada il governo

Arnaldo Magro 25 novembre 2020 a

Nuovo terreno di scontro tra Governo e Regioni, le chiusure degli impianti sciistici, paventate dal Governo. Sulla questione e' intervenuto anche un Nicola Porro da applausi, che ricordiamo, a Marzo scorso dichiaro' di aver contratto il coronavirus proprio sulle piste di Saint Moritz. Prima di ricordare a tutti che lo slogan rivendicato dal governo Conte del "modello Italia" esportato e preso ad esempio in tutto il mondo, non viene in realtà supportato dal numero dei decessi altissimo del nostro paesi. Dopo aver rivendicato il diritto a poter sciare o ad organizzare un cenone di natale, ricorda che non sono gli Italiani a doversi sentire in colpa. Per la serie il Governo ci chiede di stare a casa a Natale, quando magari, a Natale, a casa dovrebbe andarci il governo

