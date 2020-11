Von der Leyen aiuta Conte sul Natale: "Bar, negozi e ristoranti, non ripetiamo gli stessi errori"

25 novembre 2020 a

a

a

Nessuna speranza per bar, negozi e ristoranti. Ursula von der Leyen come Giuseppe Conte: "So che chi ha negozi, bar, ristoranti vuole la fine delle misure di confinamento ma dobbiamo trarre insegnamento dal passato per evitare di ripetere gli stessi errori" e "un rilassamento troppo celere ed eccessivo diventa un rischio per una nuova ondata dopo Natale", ha detto la presidente della Commissione europea nel corso del dibattito parlamentare in preparazione del vertice europeo del 10 e 11 dicembre. "Settimane fa io dicevo che questo Natale sarà diverso - ha concluso sul tema - ma questo sarà anche un modo di dimostrare solidarietà agli altri Stati membri". Il premier Conte, che non vuole "braci e abbracci", aveva chiesto regole uguali per Natale in tutta Europa, e la von der Leyen gli è subito andata incontro

