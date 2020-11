Giorgia Meloni in difesa delle donne: "91 femminicidi nel 2020, basta violenze"

25 novembre 2020 a

a

a

Anche Giorgia Meloni aderisce alla gioranta internazionale contro la violenza sulle donne. La leader di Fratelli d'Italia ricorda che "i dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna 'cultura' della donna sottomessa e del dramma delle violenze domestiche, sono terribili e inaccettabili: 91 i femminicidi avvenuti in Italia solo nel 2020. Come ogni giorno - aggiunge la Meloni sul proprio profilo Facebook - continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale e a chiedere GIUSTIZIA e TUTELE per le vittime di queste barbarie. Perché senza giustizia, non sono sufficienti le giornate contro la violenza sulle donne: BASTA femminicidi, BASTA violenze!

