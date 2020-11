Altro che federazione. Berlusconi etichetta Salvini e Meloni come estremisti

24 novembre 2020 a

a

a

In un’ampia intervista al Giornale, rilasciata al direttore Alessandro Sallusti, Silvio Berlusconi trova la maniera per dare sostanzialmente degli estremisti di destra a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni. “Noi siamo parte del centrodestra, anzi siamo il centrodestra, che senza di noi sarebbe solo una destra estrema”. Il che non farà certo piacere ai leader di Lega e Fdi.

Centrodestra, Salvini “Non è il momento di inutili divisioni”

E pensare che tutto questo arriva a poche ore di distanza dalla proposta di federazione del centrodestra avanzata nei giorni scorsi al Cavaliere dal leader del Carroccio.

