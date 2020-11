Arcuri e Zingaretti, l'assordante silenzio sulla vergogna Sant'Eugenio

24 novembre 2020 a

All'indomani dell'inchiesta del Tempo sui pazienti Covid accatastati nel pronto soccorso del Sant'Eugenio, nessuna risposta da parte delle autorità sanitarie competenti. Nessun commento dal commissario straordinario al Covid, Domenico Arcuri, dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, o dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Tutto tace, come se nulla fosse. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, sul sito 7Colli attacca l'assordante silenzio di chi potrebbe e dovrebbe intervenire per risolvere la questione. "Ma che vergogna, Nicola Zingaretti e Domenico Arcuri - attacca Storace - Eppure quella foto che campeggiava ieri sulla prima pagina de Il Tempo ed eloquentemente descritta dall’editoriale di Franco Bechis, meritava più di un intervento. Un’ispezione. L’annuncio di controlli immediati. Oppure una smentita, impossibile peraltro. No, il Sant’Eugenio può sprofondare con tutti i suoi malati. Sì, siamo in zona gialla ma ci chiediamo quanto rossore come simbolo di vergogna possa esserci sulle facce del commissario all’emergenza e del governatore della regione Lazio".

Pronto soccorso da incubo al Sant'Eugenio, la Lega asfalta Zingaretti: ma non si vergogna?

Gli unici a parlare sono stati Fabrizio Ghera e Simona Baldassarre. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Pisana ha presentato un'interrogazione a Zingaretti. "E’ roba da denuncia ogni secondo di ritardo nell’assunzione di provvedimenti seri - conclude Storace - Soprattutto se Arcuri e Zingaretti non pronunciano una parola".

