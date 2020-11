"Ho avuto esperienza diretta di cancro". La confessione di Morra da Giletti

22 novembre 2020 a

"Triste per la censura della Rai. Anche perché ho avuto esperienza diretta di cancro e so di cosa parliamo". Nicola Morra telefona in diretta a Massimo Giletti durante "Non è l'Arena". Si parla della sanità in Calabria e il presidente della Commissione parlamentare Antimafia prende la parola.

Morra cerca di non entrare a gamba tesa sul caso della censura Rai e, a proposito della contestata frase su Jole Santelli, chiede ancora una volta scusa, confessando di aver avuto eserienza diretta della malattia e di essere stato male interpretato. Sulla scelta del commissario alla sanità in Calabria, Morra sottolinea le difficoltà nel governo della regione. "Finora lo Stato non è riuscito a farsi rispettare".

