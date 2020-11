Shopping delle feste, il governo pensa al cashback di Natale

22 novembre 2020 a

Per favorire l'imminente shopping di Natale e la ripartenza dei consumi, il governo starebbe pensando all'introduzione di un extra cashback di Natale. L'importo disponbile arriverebbe al 10% della spesa ma solo fino ad un rimborso massimo di 150 euro.

Secondo le prime indiscrezioni, per ottenere il cashback bisognerà spendere non in contanti ma con moneta elettronica (carte di credito, bancomat, bonifici o app) e fare almeno dieci transazioni elettroniche nel mese di dicembre. L'eventuale rimborso arriverà direttamente con bonifico bancario sul proprio conto corrente. Non è ancora chiaro quando sarà attivo il sistema cashback ma dovrebbe partire entro l'inizio di dicembre.

