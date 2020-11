Casalino, pensaci tu. I 5stelle danno i numeri sul reddito di cittadinanza

Francesco Storace 21 novembre 2020 a

Rocco Casalino dovrebbe tornare a curare la comunicazione per i Cinque stelle. Perché le falle cominciano ad essere troppe, come testimonia un incredibile post sulla pagina ufficiale del Movimento che non è caso è bersagliato sui social.

“Il Reddito di Cittadinanza ha già aiutato oltre 245 persone ad uscire da una condizione di grave povertà, solo nel 2019. Eppure c’è chi si ostina a dire che sia una misura che non funziona, che andrebbe addirittura abolita. Il Reddito di cittadinanza non funziona? Ditelo a loro”.

Certo, spendere decine di miliardi di euro ed andare in deficit per una misura che “soccorre” la miseria vera di 245 persone, anzi “oltre 245”, e chissà quante in più, dà la misura di quanto costoro siano davvero distanti dalla società reale. È una comunicazione davvero controproducente, da autogol, perché significa aver buttato denari senza alcun risultato degno di nota.

Quelle persone dovevano sicuramente essere aiutate, ma non ad un costo insostenibile per le casse dello Stato.

Magari nella manovra di bilancio riusciranno davvero a incrementare il fondo per il reddito di cittadinanza e quelle “oltre 245” persone forse diventeranno addirittura “oltre 311”. Ma perché si deve fare questo tipo di “informazione” che farebbe arrossire chiunque nel mondo? Solo in Italia ci si espone a simili figuracce, ma tanto sanno di poter contare su voti parlamentari che consentiranno ai pentastellati di poter continuare a turlupinare la povera gente. Casalino, pensaci tu. Almeno lo sai fare meglio.

