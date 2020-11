Senza di noi Forza Italia dove va? Botta di La Russa a Berlusconi

21 novembre 2020 a

a

a

Ignazio La Russa non fa sconti. E tira una fucilata a Silvio Berlusconi. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il senatore di Fratelli d'Italia attacca gli azzurri: "Noi senza Forza Italia forse vinceremmo lo stesso, Forza Italia senza di noi non so se continuerebbe a esistere". Insomma non gliele manda certo a dire.

Poi La Russa parla anche della trappola preparata dalla sinistra. «È in atto una manovra della sinistra per dividerci - spiega il numero 2 di Fratelli d'Italia - Negli ultimi giorni FdI ha presentato alcune proposte al governo, come ha fatto FI. Il Pd si è subito rallegrato: "Evviva, esamineremo le proposte di FI con grande interesse". E perché le nostre no? A che altro si mira se non a mettere zizzania e discriminare una parte dell’opposizione, rischiando peraltro di renderla anche più ostile?», aggiunge. Berlusconi e Salvini sono caduti nella «trappola»? «Berlusconi tendo a capirlo: quando passi dal 15% delle Europee all’attuale 7% cerchi una strategia per arginare le perdite, anche perché hai parlamentari impauriti. Quando rischi il naufragio ci sta che ti aggrappi al primo pezzo di legno. Ok, ci può stare una strategia differenziata, anche come provocazione, ma almeno avvertici prima...».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.