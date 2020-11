Bankitalia e gli immobili in centro a Roma: Gasparri prova a fare luce

20 novembre 2020 a

a

a

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato una interrogazione al Ministro dell'Economia su alcune operazioni che la Banca d'Italia avrebbe effettuato rispetto alla SIDIEF S.p.A.

"L'interrogazione - spiega Gasparri - vuole fare luce sulla cessione di un importante ramo d'azienda avente ad oggetto un ingente patrimonio immobiliare, che Bankitalia ha fatto nei confronti della SIDIEF, società fondata e interamente partecipata dalla nostra Banca centrale. Ho chiesto quindi al Ministro dell'Economia se attraverso questa operazione Bankitalia non si sia sottratta alla norma introdotta nella legge di stabilità del 2014 che prevedeva un programma straordinario di cessione di immobili pubblici e non utilizzati per finalità istituzionali, al fine di destinare il ricavato al Fondo ammortamento titoli di Stato; se la Banca d’Italia, quale ente pubblico, possa finanziare, con le modalità descritte nelle premesse, la SIDIEF, società di diritto privato e se rientra nelle funzioni della Banca D’Italia svolgere attività di speculazione immobiliare anche servendosi dell’espediente di far eseguire questa attività da società di diritto privato".

Gasparri ritiene poi "davvero clamoroso che la Banca d'Italia invece di privilegiare i suoi compiti istituzionali e le leggi dello Stato, alimenti iniziative immobiliari nel pieno centro della Capitale"

