Piano vaccini, Arcuri sbaglia pure la data

19 novembre 2020 a

Domenico Arcuri sceglie la data che non esiste. Il commissario straordinario all'emergenza Covid, presenta il piano vaccini e chiede alle Regioni di individuare le strutture idonee per la somministrazione delle dosi. Ma nella comunicazione c'è un problema: venerdì 23 novembre non esiste. Ecco nel dettaglio la frase "incriminata": "Tutto ciò premesso, al fine di definire il piano di fattibilità di questa prima fase di somministrazione è necessario che le Regioni da voi presiedute individuino, in ogni provincia, idonee strutture capaci di rispettare i vincoli sovraesposti quanto alle caratteristiche di consegna, di conservazione e di somministrazione. Pertanto vi chiedo di volermi comunicare, mediante la tabella allegata, entro venerdì 23 novembre p.v.:...". Firmato Domenico Arcuri.

E pensare che Arcuri ha anche ammesso che la distribuzione del vaccino sarà un'operazione logistica complessa e senza precedenti. Con la data che non esiste cominciamo bene...

