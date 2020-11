Lombardia, il rimpasto che non c'è: l'assessore Giulio Gallera resta al suo posto

Arnaldo Magro 18 novembre 2020 a

Tutti a scrivere che ci sarebbe stato un rimpasto in Regione Lombardia la settimana scorsa. Le voci volevano un cambio immediato, soprattutto per quanto riguarda Giulio Gallera, assessore al welfare. Gallera da sempre uomo fidato di Forza Italia, sarebbe ritenuto responsabile, secondo molti leghisti,della cattiva gestione sanitaria lombarda durante la prima ondata di Covid.

«Rischiamo tutti di essere attaccati per responsabilità sue» sosterrebbero in coro da via Bellerio. Pare che tra i più intransigenti nei suoi confronti, ci sia un giovane deputato padano, molto spesso ospite dei salotti televisivi, vicinissimo a Salvini, che si occupa delle vicende più delicate del Capitano. «È questione di pochi mesi ma non è ancora il momento» ci spifferano. E poi il cambio dovrebbe concretizzarsi. Sempre che la mozione di sfiducia con voto segreto, non passi. A quel punto, non servirebbe nemmeno più aspettare. E pensare che fino a poco tempo fa, c’era chi era pronto a scommettere addirittura, su una candidatura per Palazzo Marino. Che il suo nome a Palazzo Marino abbia irritato qualcuno?

