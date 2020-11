Silvio Berlusconi, l'ex ministra grillina Barbara Lezzi tuona contro l'apertura del M5s: "È un mafioso"

18 novembre 2020 a

Silvio Berlusconi spacca il Movimento 5 Stelle, già diviso su tutto. L'apertura del Pd a Forza Italia, dopo il via libera alla modifica anti-scalata nel decreto Covid e in favore di Mediaset, ha scatenato un'aspra polemica. In prima linea contro l'apertura a Berluscono c'è Barbara Lezzi, la senatrice, ex ministra grillina, che ha tuonato: "I risultati di questa alleanza sono ben conosciuti dagli italiani. Abbiamo già dimenticato il patto del Nazareno? O abbiamo dimenticato il governo Monti? A chi dobbiamo i tagli che hanno indebolito la nostra sanità pubblica? E chi ha ridotto al lumicino le risorse per la scuola ? E i pensionati, i diritti dei lavoratori umiliati? Ricordiamo tutto e stiamo ancora pagando tutto. Il M5S sia compatto su questo pericoloso fronte, Berlusconi è un pregiudicato che ha fondato il suo partito con un condannato per mafia. Non può avere un posto in maggioranza con noi, non fidiamoci della sua versione "responsabile", sappiamo quanto sia falsa".

