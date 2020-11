La teoria di Bersani: i governatori sono di destra? Non si voti più

17 novembre 2020 a

Ma bravo Pierluigi Bersani. Siccome la sinistra perde le regionali praticamente ogni volta che si vota, ha approfittato della consueta ospitata a DiMartedì di Giovanni Floris, su La7, per comunicare al mondo che bisogna finirla con l’elezione diretta dei governatori. Il pretesto è il Covid.

Quindi, anziché aumentare i poteri del popolo sovrano per eleggere chi governa l’Italia, è meglio toglierli persino nel territorio. Bontà sua, ci risparmia i sindaci.

Molto curioso il ragionamento di Bersani: “La Regione è a servizio, non è a comando, non rappresenta un popolo, non ha un governatore, ha un presidente. Non è tanto questione di titolo V che è sbagliato fin che vogliamo. È successo qualcosa negli anni. Bisogna tornare a riflettere su questo. Bisognerebbe concludere che l’elezione diretta dei presidenti di Regione - e sono stato anche io eletto direttamente - a differenza di quella dei sindaci, dovrebbe essere riconsiderata. Io alla luce dell’esperienza dico sì. Non sono più d’accordo. Chi ha il potere legislativo è meglio che non sia eletto direttamente”.

Ma sì, torniamo all’antico…

F. S.

