Gino Strada manda al diavolo il governo: nessun tandem con Gaudio

Gino Strada non ci sta a fare tandem con l’ex rettore dell’Università di Roma Eugenio Gaudio per la sanità calabrese. Dopo una giornata di voci che si rincorrevano, il fondatore di Emergency ha calato il suo no sulla propria pagina Facebook.

“Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose - a volte anche dopo averle fatte - quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire”.

Stando a quanto si apprende dalle fonti di governo oggi ci sarebbe stato un lungo colloquio tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Gino Strada. Nel colloquio si sarebbe concordato un impegno di Strada sull'emergenza Covid in Calabria. Quanto all'incarico che gli sara' assegnato, spiegano le stesse fonti, dovrebbe essere un incontro tra Strada e il neo commissario Eugenio Gaudio a formalizzare il ruolo del fondatore di Emergency. Ma leggendo quanto ha scritto lo stesso Strada, nulla sembra scontato.

