Rinviatelo subito. Ghera contro il concorso all'Ergife

Dopo l'articolo pubblicato sul Tempo, continuano le polemiche sul concorso per dirigenti psicologi della Asl che si svolgerà nei prossimi giorni all'Hotel Ergife. Questa volta a scagliarsi contro la decisione della Regione Lazio è Fabrizio Ghera, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia.

"Zingaretti e D’Amato sono sempre più in contraddizione: emanano ordinanze restrittive delle libertà dei cittadini e poi consentono lo svolgimento di un concorso che richiama e concentra migliaia di persone, provenienti da diverse regioni, in un solo luogo, con il rischio di accendere un nuovo focolaio dell’epidemia - attacca Ghera - Tra l’altro questo concorso per dirigente psicologo si svolgerebbe in condizioni di disparità dal momento che molti ammessi alle prove non potranno parteciparvi perché in quarantena e tanti altri saranno costretti a rinunciare su consiglio del medico perché fortemente a rischio contagio essendo immunodepressi o affetti da patologie croniche. Il presidente Zingaretti e il suo braccio destro D’Amato rammentino che il loro compito è proteggere la salute dei cittadini del Lazio e rinviino il concorso a quando l'emergenza sanitaria sarà terminata".

