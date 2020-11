Incredibile ma vero: Fazio manda la pubblicità e Arcuri si toglie la mascherina

16 novembre 2020 a

Lo spot peggiore possibile per le mascherine lo fa proprio il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri. La figuraccia in diretta tv nazionale è arrivata durante il programma di Fabio Fazio su Rai 3 "Che tempo che fa" in onda ieri, 15 novembre.

Arcuri, collegato in esterna al programma, indossa correttamente una mascherina nera. Ma appena Fazio manda la pubblicità, non si accorge di essere ancora inquadrato, e toglie la mascherina dal viso. La scena non è sfuggita a diversi telespettatori che hanno ripreso la tv e pubblicato sui social le immagini, gridando allo scandalo.

