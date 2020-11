Problemi tecnici, supercazzole e pubblico finto. La diretta degli Stati generali specchio della crisi M5s

15 novembre 2020 a

La diretta degli stati generali del M5s è la metafora della loro crisi politica. Senza Davide Casaleggio non sono riusciti a fare nemmeno un collegamento decente con palazzo Chigi togliendo la parola al premier Giuseppe Conte perché non si sentiva nulla e costringendo Vito Crimi alla supercazzola per intrattenere il pubblico in attesa del ripristino del collegamento. Ma il capolavoro è il pubblico finto, costruito con la grafica ai piedi del palco virtuale disegnato per Crimi. A parte l'idea grottesca, è proprio lì il tallone di Achille del M5s: avere perso il rapporto con la gente in carne ed ossa e avere preferito circondarsi di pupazzi...

