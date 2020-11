Minacce a chi dissente. Storace: cosa accade a chi tocca Raggi e 5Stelle

14 novembre 2020 a

Minacce e insulti a chi leva una voce critica. "Eccoli, gli eroi di Virginia Raggi. Che quando trovano uno che non si spaventa delle minacce gli si avventano in centinaia sulla rete: 'Ti apriremo la testa', se gli ricordi la mitica scatoletta di tonno andata a male", scrive il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace sul sito 7Colli.

"L’avventura – che merita di essere raccontata a imperitura testimonianza di che pasta è fatta la “base” di chi governa l’Italia – è capitata ad un consigliere di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pirandola, del XIV municipio di Roma". Su La Notizia di Gaetano Pedullà "Pirandola ha visto un post intitolato così: 'Destra sempre più egoista' con la foto di Matteo Salvini in primo piano. L’articolo – si fa per dire – riguardava le solite accuse di non acquiescenza al governo da parte dell’opposizione".

"Diverse centinaia i commenti ma c’è da restare stupiti per la grandissima quantità riservati proprio a Massimiliano Pirandola, minacciato di morte per una semplicissima annotazione: 'Ma egoista de che, ma avete aperto il Parlamento come una scatola di tonno? E che avete fatto, il bonus monopattino??'. Apriti cielo. È venuto giù il finimondo. Hanno i nervi a pezzi dalle parti dei Cinquestelle se una frase, una sola frase, scatena l’isteria collettiva. Oltre cinquecento risposte da cavernicoli a testimonianza della fine di un sogno. Governano col Pd nella maniera a cui assistiamo, tornano al vaffaday con tanto di minacce di morte solo se di fronte – metaforicamente – hanno un consigliere municipale. Eroi. Martiri. Scemi", scrive il vicedirettore de Il Tempo.

"Rispondere, come hanno fatto in più d’uno, 'dovremmo aprirti la testa' indica una ossessione criminale che è indegna. Sono lettori di Gaetano Pedullà, sono sostenitori di Virginia Raggi. Tonno avariato, ormai. Non è colpa di loro due se scrivono certe cose, è colpa di loro due se odiano chi osa fare domande. Anche se riguardano i monopattini…", conclude Storace.

