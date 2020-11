La memoria corta di Paola De Micheli sulle grandi opere. FdI smaschera la ministra con un video

12 novembre 2020 a

Un governo affetto da "annuncite" cronica. L'ultima dimostrazione arriva dall'impietoso video-confronto pubblicato su Facebook dall'esponente di Fratelli d'Italia Mauro Rotelli. Protagonista è la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli che a luglio annunciava commissari straordinari per le grandi opere entro settembre, salvo poi fare finta di niente.

"I commissari per le opere strategiche ancora non arrivano. Questa incredibile PRESA IN GIRO inizia d’estate con il decreto SEMPLIFICAZIONI. Come facciamo a ripartire se alle conferenze stampa, alle trasmissioni tv, agli annunci non seguono MAI i FATTI? La verità è che stiamo assistendo all’ennesimo braccio di ferro tra i partiti della coalizione di governo. Siete senza vergogna!", scrive il deputato di FdI postando il video (qui di seguito o a questo link ) che mette a confronto le dichiarazioni della ministra Pd di questa estate e le sue ultime dichiarazioni.

