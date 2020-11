A 17 anni da Nassiriya. Meloni e Salvini: eroi caduti per la libertà

12 novembre 2020 a

Cinquanta vittime, di cui 25 italiani. Sono passati 17 anni dagli attacchi terroristici di Nassiriya e la politica rende omaggio ai martiri delle forze armate. "In memoria degli Eroi di Nassiryia, una ferita che a 17 anni di distanza è ancora viva e dolorosa nel cuore di tutti gli italiani", ha scritto sui social Matteo Salvini. "Una preghiera e un abbraccio ai loro cari, un pensiero e un ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere l'Italia da ogni minaccia, in Patria e all'estero", si legge nel post del leader della Lega.

"17 anni dalla strage di Nassiriya. Oggi tutta l’Italia ricorda e onora i nostri eroi, militari e civili, caduti per difendere la libertà e garantire la pace. A loro va il nostro ringraziamento e l’impegno di continuare a lottare senza sosta contro il terrorismo", scrive la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per ricordare i militari uccisi negli attacchi terroristici alla base italiana in Iraq per l'"Operazione Antica Babilonia".

