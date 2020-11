Migranti, Giorgia Meloni accusa la ministra Luciana Lamorgese: "Solo sbarchi, Italia campo profughi d'Europa"

12 novembre 2020 a

Porti spalancati in Italia e un'ondata di sbarchi che non si era mai vista prima: in totale sono 246 gli immigrati approdati illegalmente nel Paese proprio mentre la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva annunciato un piano-migranti con ingressi contingentati solo a chi "provvisto di permesso temporaneo per chi viene a lavorare".

"Mentre Lamorgese annuncia di voler far entrare solo immigrati provvisti di permesso di soggiorno - denuncia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - a Lampedusa non si ferma l'ondata di sbarchi. La furia immigrazionista del Governo rischia di trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa. Basta immigrazione illegale di massa".

