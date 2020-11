Cardarelli Napoli, Matteo Salvini contro De Luca dopo il video choc: "Notizie del governatore?"

12 novembre 2020 a

a

a

Sono immagini choc quelle del video girate nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove si vede un uomo morto nel bagno, ucciso dal coronavirus. Il filmato straziante ha fatto il giro del web e anche il leader della Lega, Matteo Salvini commenta durissimo: "Girano sul web immagini drammatiche. Riguardano un uomo deceduto in un bagno del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli - scrive Salvini - Una preghiera e un pensiero, è un episodio di grande tristezza. Qualcuno ha notizie del governatore #DeLuca e delle sue dirette Facebook?" chiede. Il governatore della Campania, in ginocchio per i contagi di Covid19, non è ancora apparso in una delle sue dirette quotidiane né ha commentato il caso gravissimo che ha colpito la sua Regione.

Girano sul web immagini drammatiche. Riguardano un uomo deceduto in un #bagno del Pronto Soccorso dell'ospedale #Cardarelli di Napoli. Una preghiera e un pensiero, è un episodio di grande tristezza. Qualcuno ha notizie del governatore #DeLuca e delle sue dirette Facebook? pic.twitter.com/vsA2Tqum5i — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 12, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.