Morra (M5s) va alla guerra contro Conte: "Via Zuccatelli o niente decreto Calabria"

Altolà di Nicola Morra alle manovre di chi intende andare avanti con la nomina di Giuseppe Zuccatelli come commissario per la sanità in Calabria. Il presidente della commissione antimafia, in riunione con i senatori calabresi Cinque stelle, ha detto chiaro e tondo che non si può votare il Decreto Calabria se non si mette lo stop alla contestata nomina.

Morra ha anche postato un video sulla sua pagina facebook per sponsorizzare la designazione di Gino Strada, fondatore di Emergency. Ormai lo scontro è diventato frontale e ben difficilmente per Conte si potrà ripiegare sulla contestata nomina di Zuccatelli.

Questa storia del commissario per la sanità calabrese sta diventando la telenovela di Giuseppe Conte e del suo governo. Oltre che l’umiliazione palese per il ministro della salute Roberto Speranza.

Tutti insieme – stando alle informazioni raccolte dall’adn kronos - i senatori calabresi capitanati da Morra - Giuseppe Auddino, Bianca Laura Granato, Margherita Corrado e Rosa Silvana Abate- si sono detti «decisi ad intraprendere ogni azioni politica utile che si renderà necessaria affinché l’attuale assetto commissariale calabrese cambi, in fretta. Ciò nell’esclusivo interesse di tutti i calabresi, che rischiano di dover pagare ancora, anche per scelte evidentemente inadeguate e certamente imposte», spiegano alcuni senatori presenti all’incontro. «Non si esclude nulla, anche che non si voti la conversione del nuovo Decreto Calabria, con le dirette conseguenze», rivelano le stesse fonti.

