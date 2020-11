Col nuovo lockdown a rischio 2 milioni di lavoratori

11 novembre 2020 a

Con un nuovo lockdown «si entrerebbe nello scenario più severo delle nostre previsioni, con una stima di perdita di occupati che potrebbe arrivare a 1,9 milioni di lavoratori, rispetto a quella di uno scenario base che si attesta a 1,4 milioni». È la stima del Cerved, ad Adnkronos/Labitalia, sugli effetti sulle imprese italiane di un nuovo lockdown.

Nuovo Dpcm, Consulenti lavoro: ecco chi rischia il posto

«Prima del Covid noi in Italia avevamo circa l’8% delle pmi cosiddette a rischio, sulla soglia di un possibile fallimento ma ancora non fallite. Questo numero con un nuovo lockdown può crescere fino a oltre 20%. Le pmi che rischiano di fallire potrebbero arrivare al 21%». A dirlo, ad Adnkronos/Labitalia, è l’ad di Cerved, Andrea Mignanelli. Secondo Mignanelli, a rischiare di più sarebbero le «piccole e medie imprese già in sofferenza oggi e che operano nei settori di agenzie di viaggio e tour operator, alberghi, ristorazione e organizzazione di fiere e convegni», conclude.

